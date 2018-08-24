Clyde - Edinburgh C sahaya çıkıyor

İskoçya 2.Lig maçında Clyde ile Edinburgh C, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Clyde 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Edinburgh C 6 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Clyde, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Edinburgh C son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 363 kodlu maçı oynayanlar; Clyde galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Edinburgh C galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Clyde önceki hafta Motherwell mücadelesinde 1-3 yenildi.

Edinburgh C, Stranraer karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Clyde, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Edinburgh C, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Edinburgh C 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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