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        Haberler Dünya CNN: ABD, askeri alanda harcaması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vermeye hazırlanıyor | Dış Haberler

        CNN: ABD, askeri alanda harcaması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vermeye hazırlanıyor

        Amerikan CNN kanalı, ABD'nin Kongre'de aylar önce onaylanan silah ve askeri yardım paketi kapsamında İsrail'e 3,5 milyar dolarlık mali destekte bulunacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:19
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        ABD'den İsrail'e 'dev' askeri destek paketi
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        CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine, Washington yönetiminin İsrail'e askeri alanda harcaması için finansman sağlamaya hazırlandığını ifade etti.

        3,5 milyar dolarlık mali desteğin nisanda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yardım paketi kapsamında verileceğini kaydeden yetkililer, bu yardımın İsrail'e yakın zamanda tahsis edilmeyeceğini belirtti.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı pakette, yaklaşık 14 milyar dolar İsrail'e askeri destek sağlanması için ayrılırken, toplam 26 milyar dolar mali yardım tahsis ediliyor.

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