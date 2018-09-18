SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
cnn
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

CNN: Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla ölüyor

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Yemen'deki bir insan hakları örgütünün belgelerini inceleyerek 2015'ten bu yana yaşanan ve birçoğu ölümle sonuçlanan saldırılarda ABD yapımı bombaların kullanıldığını ortaya çıkardı.

18.09.2018 - 19:46 | Güncelleme: AA

Yemen'deki iç savaşta, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun çok sayıda sivil kaybın verildiği saldırılarında ABD yapımı silahların kullandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Yemen'deki Mwatana adlı bir insan hakları örgütünün belgelerini incelediğini, ülkede iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana yaşanan ve birçoğu ölümle sonuçlanan saldırılarda ABD yapımı bombaların kullanıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Mwatana'nın belgelerinde iyi eğitimli saha ekiplerinin saldırı alanlarından fotoğraflar aldığını ve bomba kalıntılarının üzerindeki seri numaralarını incelediği belirten CNN, bu seri numaralarından yola çıkarak bombaların ABD üretimi olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

CNN'in haberinde, bu araştırma sonuçlarının ABD'nin Husilerle çatışan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği destekle Yemen'deki iç savaşta aldığı rolü gözler önüne serdiği belirtilerek, "ABD koalisyon için hedef gösterici kararlar almadığını savunuyor ama milyarlarca dolar silah satışı, Suudi savaş uçaklarına yakıt desteği ve istihbarat paylaşımı ile koalisyonun operasyonlarını destekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

"ABD HUKUKİ VE AHLAKİ SORUMLULUK ALTINA GİRİYOR"

Mwatana Başkanı Radhya al-Mutawakel, CNN'e yaptığı açıklamada "ABD, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona silah satarak hukuki ve ahlaki sorumluluk altına giriyor. Bu silahlar Yemen'deki çatışmayı daha da kötüye götürüyor. Mali çıkarların masum insanların kanından daha değerli olması utanç verici." görüşünü paylaştı.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Haccah ve İbb vilayetlerinde ağustos 2015'te iki farklı eve gerçekleştirilen saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı, saldırılarda ABD yapımı silahlar kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca bu saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 6 çocuk olduğu kaydedildi.

Cevf vilayetinde 20 Eylül 2016'da bir araca düzenlenen ve aynı aileden 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırı ile 22 Nisan 2018'te Hacca vilayetinde bir düğünde 11'i çocuk 21 sivilin ölümüne yol açan saldırıda kullanılan bombaların ABD'li Raytheon şirketi tarafından üretildiği belirlendi.

Ayrıca, ABD yapımı silahların kullanıldığı saldırıların hedefleri arasında okul, apartman ve fabrika gibi sivil yapılar bulunuyor.

CNN geçen ay yayımladığı başka bir haberinde de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği bildirmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X