Niğde'de şüpheli ölüm! Bir çoban cansız beden buldu ve... - Haberler

Çoban cansız beden buldu 0:00 / 0:00

İHA

Niğde'de hayvan otlatan çoban tarafından kurşun yaralarının bulunduğu kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Merkez Akkaya Barajı Dolusavak mevkisinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, eşiyle birlikte yerde birinin hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kurşun yarası bulunan ve üzerinde kimliği çıkmayan erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattığı cansız. beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedi bulan Çoban Ramazan Vezir şunları söyledi: "Hayvanları otlatırken yanıma gelen eşim bir kürek gördü. 'Kürek olmaması lazımdı' dedim, çünkü devamlı buradan geçiyoruz. Sonra ceset gördük. Sonra da ihbar ettim. Görünüşü erkek, yüz üstü yatmıştı ayakkabısı çıkmıştı. Ceset biraz etkilenmiş" dedi.