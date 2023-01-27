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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da çoban cinayetinde uzman çavuş ve babası tutuklandı -Güncel haberler
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Adana'da çoban cinayetinde uzman çavuş ve babası tutuklandı

Adana'da geçen çarşamba günü tartıştıkları çoban Ahmet Kurt'u, tabancayla vurarak öldüren Uzman Çavuş Cihan Pamuk ile babası Hüseyin Pamuk tutuklandı. Çobanın ağabeyinin 2021 yılında uzman çavuşun kuzenini öldürüp ortadan kaybolduğu, cinayetin de bu nedenle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı öğrenildi

Adana'da çoban cinayetinde uzman çavuş ve babası tutuklandı -Güncel haberler
DHA

Adana'da, çoban Ahmet Kurt (21) cinayetinde Uzman Çavuş Cihan Pamuk ile babası Hüseyin Pamuk tutuklandı.

Olay, 25 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Ahmet Kurt, koyunlarını otlattığı sırada, Uzman Çavuş Cihan Pamuk ve babası Hüseyin Pamuk ile karşılaştı. Kurt ile baba- oğul arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ahmet Kurt, baba ve oğlundan kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. Cihan Pamuk ve babası kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, Uzman Çavuş Cihan Pamuk ve babası Hüseyin Pamuk'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Baba ve oğlunun ilk ifadelerinde, Kurt'un koyunları önlerine çıkardığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını öne sürdükleri öğrenildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ahmet Kurt'un cenazesi, Kadıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOBANIN AĞABEYİ, UZMAN ÇAVUŞUN KUZENİNİ ÖLDÜRMÜŞ

1 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ahmet Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021 yılının kasım ayında, Cihan Pamuk'un kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürerek ortadan kaybolduğu, cinayetin de bu nedenle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı belirtildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Cihan Pamuk ile baba Hüseyin Pamuk, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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