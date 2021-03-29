Erzurum’un Tekman ilçesine giden sosyal medya fenomeni Sinan Sağut kurtlarla birlikte gezip, beslenen çoban köpeğini kayıt altına aldı.
İHA'nın haberine göre Tekman ilçesi yakınında ölen bir hayvan leşine giden kurtları görüntüleyen Sağut, kurtların yanındaki çoban köpeğini görünce gözlerine inanamadı.
Kurtların saldırması gereken çoban köpeğinin hayvanın leşinden beslendiği anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde çoban köpeğinin kurtlarla birlikte karlı dağlardan geçip hayvan leşi yemek için sıra beklediği gözlendi.
Sosyal medya fenomeni Sinan Sağut güvenlik kameralarına da yansıyan bu görüntüleri Sinan Sağut Tv isimli sosyal medya hesabına yükledi.
Nadir rastlanan bu anlar kısa sürede binlerce izlenme aldı.
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