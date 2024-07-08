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        Çoban ve koyunu mahsur kaldı

        Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan çoban ve koyununun imdadına AFAD yetişti. Ekipler halat yardımıyla kurtardı. Çobanın ve koyunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:39
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        Çoban ve koyunu mahsur kaldı
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        Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan çoban Talat B. (24) ve koyunu, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Çamardı ilçesi Aladağalar Arpalık mevkisinde meydana geldi. Talat B., 2 bin 500 rakımlı bölgede iki koyununu otlattığı sırada hayvanlardan biri kayalıklardan düşerek öldü.

        112'Yİ ARADI

        Diğer hayvanın da kayalıktan çıkamadığını fark eden Talat B., koyunu kurtarmak istedi. İndiği kayalıklardan yukarı çıkamayıp, mahsur kalan Talat B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Talat B.'nin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, halat yardımıyla çoban ve koyunu kurtardı. Talat B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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