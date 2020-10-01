Coca-Cola İçecek gıda israfını önlemek için harekete geçti

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, girişimde Migros'un davetiyle gönüllü olarak yer alan CCI, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2030 yılına kadar gıda imha ve kayıp oranlarını yarıya indirmeyi destekliyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren CCI, gıda israfını engelleme yolunda önemli bir adım attı.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yer alan gıda imhalarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen 10x20x30 projesine dünyanın önde gelen 12 gıda perakende ve gıda sağlayıcı şirketi öncülük ediyor.

Her üyenin 20 tedarikçi firmasını değer zinciri boyunca etkili bir çözüm geliştirmeye davet ettiği girişimde CCI, Migros'un davetiyle yer aldı.

Projede, Türkiye'yi temsil eden şirketlerden biri olan CCI, 2030 hedeflerine katkıda bulunacak.

Projeye gönüllü olarak dahil olan şirketlere gıda atıklarını azaltmaları amacıyla yıl sonuna kadar globaldeki çalışmalar hakkında bilgi verilecek, eğitimler düzenlenecek ve ton bazında ölçümleme yapılabilmesi için Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü'nün kullanımı sağlanacak.