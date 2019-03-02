Türkiye’de yaklaşık 300 bayisi bulunan Coca-Cola İçecek (CCI) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bayilerde etik ve uyum sürecinin kurulmasını sağlayacak bir KOBİ Destek Programı başlattı.
CCI'dan yapılan açıklamaya göre, CCI ve EBRD, kurumsal yönetimin önemli bir kriteri olan etik ve uyum süreçlerinin Coca-Cola bayilerinde güçlendirilmesi için ortak destek programı başlattı.
Program kapsamında EBRD KOBİ ölçeğindeki Coca-Cola bayilerinde etik ve uyum sürecinin oluşturulması için bilgi ve danışmanlık desteği sağlayacak. Programa katılan bayilerin, şirketlerinde uyum süreçlerini tasarlamaları ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirilmeleri bekleniyor. Bu sayede faaliyet gösterdikleri alanda sürdürülebilir kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve daha rekabetçi bir hale gelip iş hacimlerini de artırmaları hedefleniyor.
Programa ilişkin anlaşma CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner tarafından imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Başarır, “Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde şeffaflık, uyum, hesap verebilirlik ve etik değerleri iş yapışımızın merkezinde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlişkiler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın etik ve uyum süreçlerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda EBRD iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu program bayilerimizin sürdürülebilir kurumsal bir yapı oluşturması için kritik önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.
Arvid Tuerkner ise “CCI Türkiye’de ve yurt dışında lider konumda olan bir kurumsal firma olarak sektör genelinde değişim yaratma gücüne sahip. Dolayısıyla bayilerine etik ve uyum süreçleri konusunda destek vermek konusunda güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin bayilerin CCI değer zincirinde kalmaları, iş hacimlerini attırmaları ve rekabet edebilirliklerini artırmalarına yardımcı olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
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