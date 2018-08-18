Fenerbahçe teknik patronu Phillep Cocu, Yeni Malatya maçı öncesinde sürpriz değişikliklere imza attı... Hollandalı teknik adam özellikle son oynanan Benfica maçında performanslarından memnun olmadığı Mathieu Valbuena, Giuliano ve Mauricio Isla'yı ilk 11'e almayarak adeta neşteri vurdu... Takımın 3 yılıdızını birden kesen Cocu bu isimlerin yerlerine Şener Özbayraklı, Mehmet Ekici, Barış Alıcı'ya şans verdi... Bursa karşısında Benfica maçını düşündüğü için Valbuena'yı oynatmayan Cocu'nun Fransız yıldızı yine kesmesi akıllara geçen sezonu getirdi... Eski teknik direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı zaman zaman oynatmadığı ya da sonradan oyuna dahil ettiği için çok eleştirilmişti...

Hollandalı teknik direktör kadro tercihi ile ilgili olarak, "Bazı değişikler yaptık. Salı günü oynadığımız maç fiziksel olarak çok yüklendiğimiz bir maç oldu. Taze oyuncularla başlamak istedik. Slimani'ye bakacağız ne kadar devam edecek ama eminim maç içinde takıma yardımcı olacaktır" diye konuştu.

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