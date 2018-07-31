Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj verdi. Cocu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"TAKIM OLARAK YAKINLAŞTIK"
Çok pozitif kamp dönemi geçirdik. Uzun ve yoğun antrenman programlarımız oldu ama bunun yanı sıra takımdaşlığın gelişmesi adına da bu dönem oldukça önemliydi. Yeni sezona dair fikirlerimizin ve hedeflerimizin konuşulduğu takım toplantıları gerçekleştirdik. Dolayısıyla sadece hazırlık maçları ve antrenman programları anlamında değil, diğer anlamlarda da çok önemliydi, bu kamp. Takım olarak daha da yakınlaştık. Bizim için önemli bir süreçti.
"PERFORMANSIMIZI MAÇIN SONUNA KADAR SÜRDÜRMELİYİZ"
Günün sonunda en önemli şey, sonuçtur. İstediğimiz iyi futbolu sergileyebilmek için doğru dengeyi bulmak önemlidir. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunu 90 dakikaya yaymak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Maçın sonunda da galip gelmiş olmamız gerekiyor.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Takımı son haline getirebilmek için halen çalışıyoruz. UEFA sınırlamaları dışında hareket edemeyiz ve herkes bunun farkında. Seçimlerimizi yaparken sabırlı olmalıyız. Takımımızın ihtiyacı olan pozisyonlarda doğru oyuncuları aldığımıza emin olmak istiyoruz. Takım, henüz tamamlanmadı. Ben de elimdeki oyunculara odaklanmak ve bütün enerjimi bu isimlere vermek istiyorum. Bu sürecin sonunda takımımızın 3 kulvarda da mücadele etmek için yeterli olduğundan emin olmalıyız.
ELJİF ELMAS'A ÖVGÜ
Gençlerin kendilerini pek çok konuda geliştirmeleri gerekiyor. Bizler de gelişimlerine katkıda bulunmak için her gün çalışacağız. Genç isimler de, takım onlara ihtiyaç duyduğu her an hazır olduklarını göstermeliler ve kalitelerini takıma yansıtmalılar. Takımımız onlar için değil, onlar takım için oynamalı. Barış, bunu Feyenoord maçında iyi bir şekilde gösterdi. Ferdi de henüz çok yeni katıldı aramıza ve futbolunu oynayabilmesi için ona biraz daha zaman vermemiz gerekiyor. Burada birkaç dakika oynama fırsatı oldu. Bu fırsat da hem Fenerbahçe’de kendini iyi hissetmesi hem de oyuncuları tanıması açısından önemliydi. Eljif hakkında da şunu söyleyebilirim: Genç bir futbolcunun; güçlü olup 90 dakika boyunca oynayabileceğini gösterdi. Takım için gerçek anlamda önemli bir futbolcu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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