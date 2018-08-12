Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Phillip Cocu "Taraftarlarımıza fantastik atmosfer için teşekkür ederim, etkileyici bir atmosfer vardı. Onlara istediklerini aşırı dozda vermek istiyorduk ama bu, hatalar yapmamıza neden oldu. Geri düştük ama sonra yaptıklarımızı beğendim. Geri düştükten sonra geri dönme isteğimizi gösterdik. Geri de döndük. Baskı yapmaya çalıştık. Yaratıcı olmaya gayret gösterdik. Top bizdeyken fazla gereksiz top kaybı yaptık. Topun daha fazla bizde kalması gerekiyor, ikinci yarıdakinden daha fazla topa sahip olmalıyız. Benfica maçından sonra özgüvene ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Takımdaki genç oyunculara değinen Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü "Barış Alıcı kalitesini gösterdi. Benfica maçında oynar mı? O salı gününün meselesi. Taktik açıdan çok iyi bir çocuk, sürekli kendini geliştiriyor. Elif Elmas çok fazla maç oynadıığı için bugün onu oynatmamayı tercih ettik. Hiç dinlenemedi. Onun performansından da memnunum. Kaliteli genç oyuncularımız var" dedi.

YENİ TRANSFER SLIMANI'Yİ YORUMLADI

Cocu, Slimani'nin transferiyle ilgili olarak ise "Islam Slimani'nin transferinden dolayı çok mutluyum. Damien Comolli, onun için çok çalıştı. Kuvvetli ve etkili bir forvet. Bizim oyunumuzda etkili olacaktır. Slimani ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Yarın idmanlara başlayacak ve aramıza katılacak" şeklinde konuştu.

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