Fenerbahçe’de oynanan 4 resmi maçta alınan tek galibiyet moralleri bozarken Sarı-Lacivertlilerin bu karşılaşmaların sadece ikisinde gol bulabilmesi üzüntüyü iki kat arttırdı. Kanarya’nın teknik patronu Phillip Cocu ve kurmayları hücum hattındaki transferlerin tamamlanmasıyla bu kısır görüntüyü aşacaklarını düşünürken, transfer edilen oyuncuların uyum sağlamasıyla gol sorununun ortadan kalkacağına inanıyor. 4 resmi maçta alınan 1 galibiyetin tamamen skor üretmeyle alakalı bir sorun olduğuna inanan teknik heyet, gol yollarındaki problemin çözülmesiyle iyi sonuçların geleceğine inanıyor. Oynadığı 2 deplasmanda gol bulamayan Fenerbahçe evinde ise 2 maçta 1’i penaltıdan toplam 3 gol kaydedebildi.

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