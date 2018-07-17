Sabah saatlerindeki antrenmanı bitirmek istemeyen futbolcular, normal idmanın haricinde 1 saat daha fazla çalışma gerçekleştirerek günü tek idmanla noktaladı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sonrasında sahaya inen sarı-lacivertliler el topu çalışması gerçekleştirdi. Neşe içinde geçen antrenmanlarda yoğun tempoya rağmen yorulmak bilmeyen sarı-lacivertli oyuncuların takım içindeki arkadaşlık olgusunun kuvvetli olması en çok Cocu'yu memnun ediyor. Daha sonra pas organizasyonları yapan futbolcular idmanı tam sahada yapılan çift kale maçla sürdürdü. Maçın ardından Sarı-lacivertliler kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması yaparak idmanı noktaladı





Öte yandan Sarı-lacivertli ekipte adalesinde ağrı bulunan Mehmet Ekici ile Yiğithan Güveli'nin haricinde dünkü idmanda sakatlık yaşayan Valbuena çalışmada yer almadı.

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