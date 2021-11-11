3 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa ÇOCUĞA İŞKENCE! Son dakika: 3 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence! - Haberler
ABONE OL

3 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence!

Ankara'da Yaşar Can Ünal, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızını darp ederek, vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

ÇOCUĞA İŞKENCE! Son dakika: 3 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence! - Haberler
3 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal'dan hamile olan, 1 çocuk annesi K.Ç., geçen hafta doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, K.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti.

"DARP EDİP VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRDÜ"

DHA'da yer alan habere göre kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan K.Ç., birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını darp ettiğini ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü.

"ANNEANNESİ VE TEYZESİ DARP ETTİ"

Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından darp edildiğini iddia etti. Ünal, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Yaşar Can Ünal, emniyetteki ifadesini tekrarladı. Anne K.Ç. ise emniyetteki ifadesinin tersine Ünal'ın, çocuğa zarar vermediğini, çocuğunun nasıl yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yaşar Can Ünal, 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan hastanede tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sınav tarihleri 2021: AÖF ara sınavları online mı? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınav takvimi
GÜNDEM AÖF sınav tarihleri 2021
40 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak 2021? Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM 40 bin sağlıkçı alımı ne zaman 2021?
BİR KÂBUS DAHA! Karısını boğarak öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu - Haberler
GÜNDEM Karısını boğarak öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu
GÖZYAŞLARI SEL OLDU! Samuray kılıçlı vahşette acı veda! - Haberler
GÜNDEM Samuray kılıçlı vahşette acı veda!
SON DAKİKA: Özbek temizlikçi kadına iğrenç tuzak!
GÜNDEM Özbek temizlikçi kadına iğrenç tuzak!
SOKAKTA VAHŞET... Son dakika: 2 çocuk annesi sokak ortasında öldürdü!
GÜNDEM 2 çocuk annesiydi! Ekmekleri kaldı!
İstanbul'da evsiz adam ölü bulundu
GÜNDEM İstanbul'da evsiz adam ölü bulundu
Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı - Haberler
GÜNDEM Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı uluslararası çağrı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına karşı ...
CANİ EVLAT... Son dakika: Korkutarak annesini öldürdü - Kalp krizi geçirdi
GÜNDEM Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.