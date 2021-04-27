Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÇocuk
ABONE OL

Çocuğa sebze alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Erken yaşta gelişen yeme alışkanlıkları yetişkinlikte de sürüyor. Çocuklara sebzeyi sevdirmek onların gelişimi açısından çok önemli.

Çocuğa sebze alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Özellikle okul öncesi dönem çocukların sebzeleri keşfetmeleri için önemli bir zaman dilimi. Tadım yapmak, küçük çocukları çeşitli sebzelerle tanıştırmanın iyi bir yolu olabilir. Alışılmış yemek zamanları dışında yeni tatlar denemek de işe yarayabilir. Ancak çocukları sebzeleri denemeye zorlamayın, sadece cesaretlendirin.

Hepimiz bol miktarda farklı sebzeyi tüketmenin sağlığımız için önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bu besinler birçok vitamin, mineral ve lif içeriyor. Erken yaşta gelişen yeme alışkanlıkları yetişkinlikte de devam ediyor. Okul öncesi dönem, çocukların çok farklı sebzeyi ve diğer besinleri keşfetmeleri ve deneyimlemeleri, ömür boyu sağlıklı ve çeşitli beslenmeyi alışkanlık haline getirmeleri için oldukça önemli bir zaman dilimi. Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı büyük çoğunlukla sebze ve meyve grubu altında toplanıyor. Bileşimlerinin önemli kısmı sudan oluşan sebzeler, günlük enerji, yağ ve protein gereksinimine çok az katkıda bulunsa da vücutta önemli işleve sahip vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin içeriğe sahip. Bu nedenle yeterli ve dengeli bir diyette sebzeler olmazsa olmaz!

Tadım yapmak çocuklar için iyi bir yol

Faydaları saymakla bitmeyen sebzeleri çocuklara sevdirmek, onların gelişimi açısından büyük önem taşıyor. İngiliz Beslenme Vakfı’nın (BNF) bunun için hazırladığı öneriler pek çok aileye rehber olabilecek nitelikte…

Küçük çocuklar genellikle yeni yiyecekler konusunda doğal olarak temkinli. Bu yüzden farklı bir şey denemelerini sağlamak için birden fazla girişimde bulunmak gerekebilir. Bu yiyecekler içerisinde sebzeler daha da dezavantajlı olabilir! Havuç ve kabak gibi…

Bunun temel nedeni, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve lahana gibi bazı sebzelerin doğal olarak acı daha doğrusu kekremsi (‘acı-ekşi’ tat) bir tada sahip olması ve küçük çocukların daha büyük çocuklar ve yetişkinlere göre bu tatlara daha duyarlı olması. Yani diğer yiyeceklere kıyasla sebzelerin çocuklar tarafından reddedilme olasılığı daha yüksek. Tadım yapmak, küçük çocukları çeşitli sebzelerle tanıştırmanın iyi bir yolu olabilir. Alışılmış yemek zamanlarının dışında yeni tatları denemek, çocukların yeni yiyeceklere farklı bir şekilde yaklaşmasına, diğer çocuklarla rahat bir ortamda tatları ve dokuları keşfetmelerine olanak tanıyabilir.

Tatmadan önce koklamalarını sağlayın

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için düzenlenebilecek tadım seansı için bazı önemli ipuçları;

• Tadım için üç farklı sebze seçin.
• Sebzeleri küçük boyutlarda kesin ve sunarken daha dikkat çekici hale getirin (renkli kâselerde sunum yapmak gibi).
• Her çocuğa özel bir tabak verin. Sebzeleri bir kaşıkla tabağa kendilerinin servis etmelerine izin verin.
• Tatmadan önce her sebzeyi koklamalarını sağlayın ve ne fark ettiklerini sorun. Sebzeleri olumlu nesnelere veya deneyimlere benzetebilirsiniz. Örneğin; bu biber güneş kadar sarı, güneş ışığı gibi!
• Her seferinde tek bir sebzenin denenmesi ve her farklı sebze tadımı arasında bir yudum su tüketilmesini sağlayın, ancak zorlamayın.
• Çocukları sebzeleri denemeye zorlamayın, sadece cesaretlendirin. Önce çocuğun yakın çevresi ve en önemlisi de annesinin denemesi çok önemli
• Çocuklara sebzeleri denedikleri için isimlerinin yer alacağı bir tadım sertifikası yapın ya da onu ödüllendirin. Örneğin tadım yaptığınızda çocuğunuzla dışarıda, oyun bahçesinde birlikte oyun oynayın.

Hastalıklara karşı direncin anahtarı

Farklı mevsimlerde farklı sebze türleri yetiştiriliyor ve tüketiliyor. Sebzelerin mevsimine uygun şekilde, düzenli olarak tüketilmesi insan vücudu açısından büyük öneme sahip.

İşte sebzelerin faydaları...

• Sebzeler folik asit, A vitaminin ön ögesi olan beta-karoten, E, C ve B2 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve diğer besin ögesi olmayan ama önemli biyolojik fonksiyonu olan, antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden zengindir.
• Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
• Özellikle çocukluk çağı için önemli olan büyüme ve gelişmeye yardım eder.
• Hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar.
• Deri ve göz sağlığı için temel ögeler içerir.
• Diş ve diş eti sağlığını korur.
• Kan yapımında görev alan ögelerden zengindir.
• Hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindirler. Dengesiz beslenmeye bağlı şişmanlık ve kronik hastalıkların (kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri) oluşma riskini azaltır.
• Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

1. British Nutrition Foundation (BNF),I don’t like it! Helping young children learn to love Vegetables. Erişim Tarihi: 24.02.2021, https://www.foodafactoflife.org.uk/news/i-dont-like-it-helping-young-children-learn-to-love-vegetables/

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İskandinav fiyortları değil Antalya'daki Bilgelik Vadisi - Haberler
YAŞAMİskandinav fiyortları değil Antalya'daki Bilgelik ...
Bingölün asırlık lezzetleri keledoş ve mastuva iftar sofralarını süslüyor
YAŞAMBingölün asırlık lezzetleri iftar sofralarını ...
Karakoç Deresi sulak alanı 175 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YAŞAMBugüne kadar 175 tür gözlendi
5 bin yıllık çömlekte keşfedildi - Haberler
YAŞAM5 bin yıllık çömlekte keşfedildi
Asyalı cosplay sanatçıları makyajsız hallerini paylaştı! - Haberler
YAŞAMAsyalılar makyajsız hallerini paylaştı!
26 Nisan - 2 Mayıs haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın burçlara etkileri
YAŞAMHaftalık burç yorumlarına göre Dolunay'a dikkat!
İtfaiye ekiplerini ikna eden kişi sevgilisine evlilik teklifinde bulundu
YAŞAMGenç kadın şoke oldu! Teklif, yardım sırasında geldi
İş yerine giren yavru sansar, ilgi odağı oldu
YAŞAMİş yerine giren yavru sansar, ilgi odağı oldu
Günlük burç yorumları! 27 Nisan 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 26 Nisan 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAM26 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!