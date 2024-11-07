Çocuğu döven yolcuya dayak
Antalya'da bir otobüste bulunan erkek yolcu yanındaki çocuğu darp etti. Bunun üzerine diğer yolcular tepki göstererek erkek yolcuya engel olmaya çalıştı. Olay hızla kavgaya dönüşürken çocuğu döven yolcu ile başka bir erkek yolcu birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga cep telefonuyla kayda alındı
Antalya'da yaşanan olayda, bir toplu taşıma otobüsündeki erkek yolcu yanındaki çocuğa vurmaya başladı.
DHA'da yer alan habere göre, tepki gösteren diğer yolcular araya girerek erkek yolcuya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp, yumruklamaya başladı.
Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadın yolcunun "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" demesi üzerine diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı.
Yumrukların uçuştuğu kavga anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.