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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğun ayağını ezdiği için öldürüldü | Son dakika haberleri

        Çocuğun ayağını ezdiği için öldürüldü

        Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sürücü arabasını park ederken bir çocuğun ayağını ezdi. Çocuğun yakınları ile sürücü arasında çıkan kavgada sürücü kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 23:10
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        Çocuğun ayağını ezdiği için öldürüldü
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        Sincan ilçesinde aracını park etmek isterken bir çocuğun ayağının üzerinden geçen sürücü, çocuğun yakınlarıyla çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı.

        Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobilini park etmek için kaldırıma yanaşan sürücü Sefa Ç, yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek ayağının üstünden geçti.

        Sürücü Sefa Ç. ile olay yerine gelen çocuğun akrabaları arasında tartışmaya çıktı. Tartıştığı kalabalık grubun üzerine bıçakla giden Sefa Ç'nin elindeki bıçağı alan çocuğun yakınları, otomobil sürücüsünü kalbinden ağır yaraladı.

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        Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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