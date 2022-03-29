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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çocuğun istismarı davasında istinaftan flaş karar!
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Muğla'da 14 yaşındaki çocuğun istismarı davasında istinaftan flaş karar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, o dönem 14 yaşındaki Y.S.A.'dan erkek bebeği dünyaya gelen ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıl hapse çarptırılan Selçuk Çatalcam'ın (36) cezasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği cezayı bozdu. Tek cezayı az bulan mahkeme, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğini belirterek, dosyayı geri gönderdi

Son dakika: Çocuğun istismarı davasında istinaftan flaş karar!
Çocuğun istismarı davasında istinaftan flaş karar!
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DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, o dönem 14 yaşında olan çocuğun istismarı davasında istinaf, tek cezayı az buldu. Mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi S.S. (40) ve babası D.A.'nın (43) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının ağustos ayında intihara kalkıştı.

38 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede, 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., bir gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi.

ANNE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve S.S.'ye bildirdi. S.S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TEK SUÇTAN 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şikâyet üzerine gözaltına alınan, 10 yaşında kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapisle yargılanması talep edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tutuklu sanık Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun bulunduğunu söyledi. Heyet, Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapse çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi. Tarafların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı.

İSTİNAF, YEREL MAHKEMEYE GERİ GÖNDERDİ

Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozdu. 20'nci Ceza Dairesi, Selçuk Çatalcam'ın 'oturalım' bahanesiyle Y.S.A.'yı sazlık bölgeye götürmesiyle mağdurun hürriyetini kısıtladığını ve sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun sabit olduğunu belirtti.

Kararda ayrıca 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Kararın bozulması üzerine dosya, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

AVUKATLARI KARARI DEĞERLENDİRDİ

İstinaf mahkemesinin bozma kararını değerlendiren Y.S.A.'nın avukatlarından İslam Gezer, "Daha oyun yaşında anne olan mağdurun uğradığı cinsel saldırının hesabını sormaya devam ediyoruz. Alt derece mahkemesinin her 2 suçtan da ayrı ayrı cezalandırılması için süreci takip ediyoruz. Memlekette hiçbir kadın ve çocuk yalnız yürümeyecek, temennimiz sanığın cezasının artırılması ki caydırıcı ceza uygulaması bakımından önem arz etmektedir" dedi.

Y.S.A.'nın avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Sanığın gerçekleştirdiği eylem 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun tüm unsurlarını barındırmaktadır. Sanık, mağdur çocuğumuzu arabayla gezme bahanesiyle iradesini sakatlayarak ıssız bir yere götürmüştür. Çocuk dönmek istese de kendisini oyalamıştır. Biz mağdur vekilleri olarak sanığın 2 ayrı suçtan da cezalandırılması için verdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

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