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Haberler Sağlık Çocuğun karnından çıkan kablo profesörü bile şaşırttı
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Çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı

Elazığ’da kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki bir çocuğun karnından çıkan telefon şarj kablosu, görenleri hayrete düşürdü

Çocuğun karnından çıkan kablo profesörü bile şaşırttı
Çocuğun karnından telefon kablosu çıktı!
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İHA

Diyarbakır’da 15 yaşındaki Y.K'yı ailesi kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun karnında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Çocuk, bölgede tek olan Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümüne sevk edildi. Burada da tetkik ve ön kontroller sonrası karnında yaklaşık 1 metre uzunluğunda düğümlü şarj kablosu ve lastik toka olduğu belirlenen 15 yaşındaki çocuğun tedavisine başlandı.

"SAÇ TOKASIYLA BİRLİKTE ÇIKARDIK"

Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik operasyon sonucu Y.K.'nın karnında bulunan telefon şarj kablosu ve toka çıkarıldı. Kablonun düğümlü olduğunu ve ince bağırsağa dolandığı için zorlandıkları belirten Prof. Dr. Doğan, başarılı geçen operasyon sonrası hastayı taburcu ettiklerini ancak ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını kaydetti.

Hasta hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Hasta bize Diyarbakır’dan geldi. Orada yapılan incelemesinde karnında bir kablo olduğu ifade edildi. Oradaki hekim arkadaşlarımız bizi aradı. Biz de hastayı gerekli olan işlemleri yapmak üzere çağırdık. Hasta geldikten ve hazırlığı yapıldıktan sonra endoskopik işlemle gerekli olan müdahaleyi yaptık ve görüldüğü üzere kablo ile yanındaki saç tokasıyla birlikte çıkardık. İşlemden sonra hastada herhangi bir problem gelişmedi ve hastayı sağlıklı bir şekilde gönderdik” dedi.

"BÖYLE BİR HASTAYLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

İlk kez şarj kablosu yutan bir vakayla karşılaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Doğan, "Hasta bize gelmeden önce kusma ve karın ağrısı yakınmasıyla Diyarbakır’da hastaneye başvurmuş. Yapılan incelme neticesinde böyle bir durumla karşılaşınca bize gönderilmiş bir hastaydı. Kablonun siyah renk almasının nedeni, mide asidiyle uzun süre temas olmasında dolayı bir renk değişikliğine uğramış. Bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz fakat böyle bir kablo yutan hastayla ilk kez karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bize ilginç gelen hastaydı. Açıkçası biz de işlem yaparken biraz zorlandık. Çünkü kablonun bir kısmı ince bağırsağa girmişti ve kabloda düğümlenme vardı. Bu düğümlenme olduğundan dolayı bağırsakla yapışıklık meydana getirmişti. Onu çıkarırken biraz zorlandık ama çıkarma esnasından herhangi bir komplikasyon gelişmedi” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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