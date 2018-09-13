Çocuklarda okul fobisine dikkat!

13.09.2018 - 14:54 | Güncelleme:

Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken Psikolog Batuhan Toprak okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine önemli bilgiler verdi. Psikolog Toprak, "Çocuğunuz okula başlamadan önce; okul nedir? ne yapılır? okulun çocuğunuzu sizden ayırmayacağını, başlama ve bitiş saatleri hakkında sohbet ederek bilgilendirin ve okulun çocuğunuza katacak artılarını anlatın" uyarısında bulundu

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Göz açıp kapayıncaya kadar birde bakmışsınız göz bebeğiniz olan çocuğunuzun okula başlama yaşı gelmiş. Peki çocuğunuzu okula nasıl hazırlamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Eğitim ailede başlar okulda devam eder. Okul insanı hayata hazırlar, sosyalleşmeyi öğretir ve ileri ki hayatı için büyük önem taşır. Çocuğunuzun okula sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan hazır olması gerekir. Çocuğunuz okula başlamadan önce; okul nedir?, ne yapılır?, okulun çocuğunuzu sizden ayırmayacağını, başlama ve bitiş saatleri hakkında sohbet ederek bilgilendirin ve okulun çocuğunuza katacak artılarını anlatın.

Çocuğun okula gitmemek için ağlaması normal midir?

Elbetteki sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için bile yeni bir ortama girdiğimizde adaptasyon süreci oluyor ve çocuklarımızda da bu sürecin olması bununla birlikte ağlamaları gayet normaldir. Çocukların ortalama bir , iki hafta arasında okula alışma süreçleri olur bu durum oldukça normaldir ancak unutmayın bu süre fazla uzarsa çocuğunuzda okul fobisi olabilir.

OKUL FOBİSİNİN NEDENLERİ

• Ayrılık endişesi

• Arkadaş edinememekten korkma / yalnız kalmak

• Yeni bir ortam uyum sağlayamama düşüncesi

Okul fobisi belirtileri nelerdir?

• Okul saati yaklaştığında okula gitmemek için diretmek ve bahaneler üretmek

• Baş ağrısı

• Mide bulantısı

• Uyku bozukluklukları

• Yeme bozukluklukları

• Enerji kaybı / halsizlik

• Agresif davranışlar

• Okulda veya evde sebepsiz ağlama , kavga

• Evde kalmakta aşırı ısrar etmek

• Okula gitmek konusunda tehdit

Bu belirtiler görülür ve çocuk okula gitmediğinde bu belirtiler kaybolur. (bu şikayetler tıbbi değil psikolojiktir)

Bu belirtiler varsa çocuğunuzda okul fobisi var demek mümkündür. 

Okul fobisine karşı neler yapılabilir?

• Sakin ve sabırlı olun.

• Okul günü geldiğinde sıradan bir günmüş gibi davranın ve hissettirin.

• Asla çocuğunuzu cezalandırmayın, tehdit etmeyin.

• Çocuğunuzla endişeleri ve korkuları hakkında konuşun onu duygu ve hisselerine karşı anlayışlı olun ve doğru olanı anlatım.

• Çocuğunuza gününün nasıl geçeceği hakkında bilgi verin.

Eğer bunları yaptığınız halde sorunu çözemediyseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

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