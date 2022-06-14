Çocuğun öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis 0:00 / 0:00

İHA

Kastamonu'da 8 yaşındaki çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 8 Ağustos 2019 yılında Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. İddialara göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Samsun'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, dinlenmek için yol kenarında durdu. Bu sırada asansör işiyle uğraştığı öğrenilen Murat Yılmaz yönetimindeki otomobil ise yol kenarında dinlenen aileye çarptı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yaşanan feci kazada 8 yaşındaki Muhammed Sobacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Murat Yılmaz (38) ve Berat Öztürk (20) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak Bayarcan (22), Sadık Sobacı (25), Sibel Yılmaz (26), Filizi Sobacı (39), Selahattin Sobacı (39), İrem Sobacı (5), Ahu Tanem Yılmaz (2) ve Gülnur Mıçkın (21) yaralandı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yaşanan olayın ardından Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kusurlu görülen ve tutuksuz yargılanan sanık sürücü Murat Yılmaz hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Sebep Olma' suçundan dava açıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM, TAKDİRİNİZE BIKAKIYORUM'

Duruşmada kendisini savunan ve kazada herhangi bir kusurunun olmadığını iddia eden sürücü Murat Yılmaz, "Aracı mıcıra kaptırdım. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra neler olduğunu anlayamadım. Kazada herhangi bir kusurumun olduğunu kabul etmiyorum. Çok üzüldüm. Benimde iki çocuğum var, karşı taraf adına da çok üzgünüm. Takdirinize bırakıyorum, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

'KARŞI TARAFA YARDIM ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR'

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sürücü Murat Yılmaz’ın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, “Mütalaaya diyeceğimiz yoktur. Vefat eden bir çocuk olduğu sebebiyle çok üzgünüz. Müvekkilim de hemen ambulansı aramıştır. Karşı tarafa yardım etmeye çalışmıştır. Yapılan tahlilleri temiz çıkmıştır. Ehliyeti olan her kişinin başına böyle bir kaza gelebilir. Bu hususların değerlendirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Yılmaz'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.