Çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da korku dolu anlar! Çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti!
ABONE OL

Manisa'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, arkadaşını vurdu

Manisa'da, 14 yaşındaki bir çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti. Çocuğun boş olduğunu düşündüğü tüfeğin ateş almasıyla saçmalar 16 yaşındaki arkadaşının karnına isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi

Son dakika: Manisa'da korku dolu anlar! Çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti!
Çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti!
0:00 / 0:00
İHA

Manisa'da, 14 yaşındaki H.T. babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşını karnından vurdu.

Olay, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., evlerinde arkadaşı C.I. (16) ile bulunduğu sırada babasının av tüfeğini buldu. H.T.'nin, boş olduğunu düşünerek tetiğe basmasıyla beraber tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı C.I.'nın karın bölgesine isabet ederken, sesi duyan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.I., Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan C.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis merkezine götürülen H.T., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintileri 15 Nisan
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul su kesintileri
Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
GÜNDEM Heyelan tehlikesi! 5 ev boşaltıldı
Son dakika: Karadeniz Samsun Terme'de bir mahalleyi yutuyor
GÜNDEM Dalga dalga yutuyor!
Son dakika: 3,5 ayda 29 suç örgütü çökertildi
GÜNDEM 3,5 ayda 29 suç örgütü çökertildi
Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 15 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
GÜNDEM Kandilli ve AFAD verileri ile son depremler!
Maske yasağı kalkıyor mu? Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu bitiyor mu?
GÜNDEM Maske yasağı kalkıyor mu?
Tehdit eden hasta yakınıyla "kitap bağışı" şartıyla uzlaştı
GÜNDEM Sağlık çalışanı, tehdit eden hasta yakınıyla böyle ...
ZAMLI sigara fiyatları listesi 15 Nisan 2022: Sigaraya zam geldi mi, zam var mı, gelecek mi? Güncel sigara fiyatları güncel liste
GÜNDEM Sigara fiyatları zamlanacak mı?
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ALES 1 ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM ALES 1 ne zaman, hangi gün?
Son dakika: Gizemli hayırsever ''Robin Hood'' Bursa'da ortaya çıktı, 3 mahallenin ilaç borcunu ödedi
GÜNDEM Bursa'da ortaya çıktı! Eczanelere gitti! Borç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.