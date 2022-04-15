Çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti! 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'da, 14 yaşındaki H.T. babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşını karnından vurdu.

Olay, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., evlerinde arkadaşı C.I. (16) ile bulunduğu sırada babasının av tüfeğini buldu. H.T.'nin, boş olduğunu düşünerek tetiğe basmasıyla beraber tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı C.I.'nın karın bölgesine isabet ederken, sesi duyan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.I., Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan C.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis merkezine götürülen H.T., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.