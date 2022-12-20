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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir kadın, çocuğuna istismar iddiasıyla yaşlı adamı soyup dövdü - Güncel haberler
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İstanbul'da bir kadın, çocuğuna istismar iddiasıyla yaşlı adamı soyup dövdü

İstanbul'da bir kadın, 18 yaşındaki oğluna içki içirip zorla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 58 yaşındaki Erdin B.'yi çırılçıplak soyarak sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine gelen polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı

İstanbul'da bir kadın, çocuğuna istismar iddiasıyla yaşlı adamı soyup dövdü - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da bir kadın, oğluna cinsel istismarla suçladığı Erdin B.'yi (58) sokak ortasında çırılçıplak soyup, dövdü. Mahalleliyi sokağa döken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler ilçesi Kemer Mahallesi'nde 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bir kadın, 18 yaşındaki oğlu Y.C.K.'ye içki içirerek zorla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Erdin B.'yi sokak ortasında yerde sürükledikten sonra, çırılçıplak soyarak dövdü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Erdin B.'yi hastaneye kaldırdı. Y.C.K.'nin emniyette verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Erdin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"VURUP YERE YATIRDI, ÜZERİNDEKİLERİ ÇIKARDI"

Mahalle sakinlerinden Recep Kutum, yaşananları şöyle anlattı:

"Bir kadın 2 erkek bir adama saldırıyordu. Kadın, 'Bana tecavüz etti' diye bağırıyordu. Elinden kurtarmaya çalıştık ama, elindeki bıçakla, 'Müdahale etmeyin. Müdahale edeni keserim' diyordu. Daha sonra adam ellerinden kaçtı. Sokak üzerinde tekrar yakaladılar. Kadın adama vurup yere yatırdı, üzerindekileri çıkardı.

ÖNCE BEKLEDİLER, POLİSİN GELMESİYLE AYRILDILAR

Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adama müdahale etti. Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi. Hatta mahalleye dönerek, 'Bu adam sapık. Ses çıkartmazsanız bu tür şeyler başımıza' gelir diye bağırdı. Ne derece inandırıcıdır bilemiyoruz. İki taraf da masum olduğunu söylüyordu. Önce beklediler, polisin gelmesiyle birlikte ayrıldılar."

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