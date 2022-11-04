Çocuğunu alıkoydu, eve gelen polise bıçak çekti

Antalya'da, velayeti boşanma aşamasındaki eşinde olan oğlu E.K.'yi (5) evinde alıkoyan E.K. (46), eve gelen polislere bıçak çekince devreye özel harekat polisleri girdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksü Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K., birlikte vakit geçirmek için aldığı oğlunu kendi evine götürdü.
POLİSE BIÇAK ÇEKİP, KAPIYI KAPATTI
Eşinin oğlunu getirmemesi üzerine polisi arayan anne, E.K.'nin eşi tarafından zorla tutulduğunu belirtti. İhbarla adrese gelen polis ekiplerini kapıda gören E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyip kapıyı kapattı.
MÜZAKERECİ, ÖZEL HAREKAT İLE İÇERİ GİRDİ
E.K. uzun süre ikna olmayınca Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler talep edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatin ardından E.K. ikna edildi. Babasından alınan E.K., polis müdürünün ceketine sarıldıktan sonra ekip aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Oğlunu polise teslim ettikten sonra evde beklemeye devam eden E.K., apartmandan çıkartılarak, polis merkezine götürüldü.
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