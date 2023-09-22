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        Haberler Yaşam Çocuğunu bisikletle okula götürüyor

        Çocuğunu bisikletle okula götürüyor

        Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş, diğer velilere örnek olması amacıyla otomobili olmasına rağmen oğlunu her sabah özel yaptırdığı bisikletiyle anaokuluna götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:16
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        Bisiklet tutkusu henüz 6 yaşındayken başlayan Murat Yumrutaş, ailesinin ekonomik durumunun el vermemesi nedeniyle çocukluk yıllarında bisiklet sahibi olamadı.

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        İş hayatına atıldıktan sonra bisiklet alan Yumrutaş, neredeyse her yere bisikletiyle gitmeye başladı.

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        Yumrutaş, bisiklet tutkusunu diğer insanlara aşılamak için 2015'te Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'ni kurdu.

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        İki çocuk babası Yumrutaş, hem diğer velilere örnek olmak hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için oğlunu anaokuluna bisikletle götürüp getiriyor. İşe de bisikletle giden Yumrutaş, günde ortalama 25 kilometre pedal çeviriyor.

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        "BİSİKLETİMİN OLMAMASI İÇİMDE HEP UKDE OLARAK KALDI"

        Yumrutaş, bisikletin son 15 yıldır hayatının ve ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

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        Çocukken Eskişehir'de yaşadığını ve hep bir bisikleti olmasını istediğini dile getiren Yumrutaş, "Küçükken yaşadığımız şehirde bir fabrika vardı, işçiler işe bisikletle gidip gelirdi. İş çıkışı 300-400 bisiklet bir anda dağılırdı. Ben de buna çok özenirdim, hep bisiklet isterdim. 'Ailem iş hayatına atılınca alırsın' diyerek bisiklet almadı. Bisikletimin olmaması içimde hep ukde olarak kaldı" dedi.

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        Yumrutaş, çalışmaya başlar başlamaz ilk işinin bisiklet almak olduğunu belirterek, arabası olmasına rağmen 15 yıldır neredeyse her yere bisikletle gittiğini hatta evlenirken düğün arabası için bile bisiklet kullandığını ifade etti.

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        Bisiklet tutkusundan bir an olsun vazgeçmediğini, eşine de bu tutkuyu aşıladığını anlatan Yumrutaş, çocukları doğduktan sonra bisikletinin sepetini modifiye ederek çocuk taşımaya uygun hale getirdiğini belirtti.

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        Yumrutaş, "Oğlum neredeyse bisiklet üzerinde büyüdü. Önceden bisikletin önüne taktırdığım koltukta götürüyordum. Şimdi anaokuluna başladı, her sabah okula bisikletle götürüp getiriyorum. Sadece bisiklet koltuğu yeterli olmadığı için bir de bisiklet römorku aldım. Bisikletin römorkunu aynı zamanda 2 çocuğumu taşıyabilmek için geniş yaptırdım, güneşlik taktırdım. Yaz kış gücüm yettiğince okula bisikletle gidip gelmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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        "BİZİ GÖREN VELİLER TAKDİR EDİYOR"

        Velilere örnek olmak amacıyla bu yolu tercih ettiğini belirten Yumrutaş, şunları söyledi:

        "Aracım da var ama bu kadar trafikte sıkıntı çekeceğime bisikletle daha hızlı, daha güvenilir gidip gelebiliyorum. Sabah trafiğe araçla çıktığınızda bir kilometre neredeyse yarım saatte gidiliyor. Oysa bisikletle o mesafeyi 10 dakikada katedebiliyoruz. Ailece, topluma hem sağlık hem de sosyal aktivite açısından bisikleti sevdirmeye, özendirmeye çalışıyoruz.

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        Apartmana ilk taşındığımızda sadece benim bisikletim varken şu an kapıda 17 bisiklet var. Bizi gören veliler takdir ediyor, 'Biz de mi alsak?' diyor. da görebilirsiniz."

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        Okulda ilgi odağı haline geldik. Bu tarz şeyler ülkemizde gelişmediği için insanlara farklı geliyor. Bizi, çocuklarım kendi bisikletleriyle okula gidene kadar yollar

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        #Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş
        #Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu
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