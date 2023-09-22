Çocuğunu bisikletle okula götürüyor

10 Şurada Paylaş!









"BİZİ GÖREN VELİLER TAKDİR EDİYOR"

Velilere örnek olmak amacıyla bu yolu tercih ettiğini belirten Yumrutaş, şunları söyledi:

"Aracım da var ama bu kadar trafikte sıkıntı çekeceğime bisikletle daha hızlı, daha güvenilir gidip gelebiliyorum. Sabah trafiğe araçla çıktığınızda bir kilometre neredeyse yarım saatte gidiliyor. Oysa bisikletle o mesafeyi 10 dakikada katedebiliyoruz. Ailece, topluma hem sağlık hem de sosyal aktivite açısından bisikleti sevdirmeye, özendirmeye çalışıyoruz.