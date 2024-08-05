Çocuğunuzun kuruyan hamurları çöpe mi gidiyor? Oyun hamurlarının kurumasının önüne bu yöntemlerle geçin!
Çocuklarınızın oyun hamurları sık sık kuruyup kullanılmaz hale mi geliyor? Panik yapmayın! Kurumuş oyun hamurlarını çöpe atmadan önce, onları yeniden canlandırmanın basit ve etkili yolları var. Bu yöntemlerle hem tasarruf edebilir hem de çocuklarınızın yaratıcılığını desteklemeye devam edebilirsiniz. İşte detaylar!
Oyun hamurları, çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmede mükemmel bir araçtır. Ancak, zamanla kuruyup sertleşmesi kaçınılmaz bir sorun olabilir. Neyse ki, kurumuş oyun hamurlarını tekrar hayata döndürecek pratik çözümler mevcut. Bu ipuçları sayesinde hem ekonomik hem de eğlenceli bir çözüm bulabilirsiniz. İşte detaylar!
1. YÖNTEM: SUYU HAMURA YEDİRMEK
Oyun hamurunu küçük bir bardağa ya da kaseye koyun, sonra üstüne bir damla su sıkın. Hamuru sulamayın. Yavaş olun ve çok fazla su kullanmamak için bir defada bir damla kullanın. Çatlakları doldurmaya çalışın.
Suyu hamura parmaklarınızla iyice yedirim. Oyun hamurunu top haline getirin, çekerek uzatın. Parçalara ayırın ve kendi üstüne doğru tekrardan katlayın. Bunu 15-20 saniye yaptıkran sonra oyun hamurunuz hala sertse bir damla daha su ekleyin.
Hamuru tekrar yumuşayınca kadar su ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamur ıslak ve yapışkan olursa dert etmeden yoğurmaya devam etmelisiniz. Birkaç dakika içinde hamur yeni gibi yumuşak ve esnek olacaktır.
2. YÖNTEM: ISLAK BİR KAĞIT HAVLUYA SARMAK
Tuvalet kâğıdı, kâğıt mendil, peçete ya da herhangi başka yumuşak ve emici bir kâğıt ürünü de kullanabilirsiniz. Kâğıt havlunun tamamen ıslanması için üzerine su dökün. Sonra, ıslak kâğıdı hamurun etrafına sarın.
Ardından hamuru ağzı sıkıca kapalı bir plastik kabın içine yerleştirin. Kâğıt havlunun neminin buharlaşmaması için kabın hava geçirmez olmasına dikkat edin.
Oyun hamurunu hava geçirmez kaptan çıkarmak için yaklaşık bir gün bekleyin. Kâğıt havluyu çıkarın; kâğıt havlu artık ıslak olmayacaktır. Oyun hamuruna dokunun, onu sıkıp çekin. Yeterince yumuşak olup olmadığını kontrol edin.
Hamur hala yumuşak değilse doğrudan biraz daha su ekleyip yoğurmayı deneyin. Oyun hamuru karışımı çoğunlukla su, tuz ve undan meydana gelir, o yüzden hamura yeterince su katarak dengeyi yeniden sağlayabilirsiniz.
3. YÖNTEM: NAYLON TORBADA SU KULLANMAK
Her bir parçanın suyu daha hızlı emebilmesi için küçük parçalara ayırın. Hamur sertleşmişse bunu yapmak zor olmayacaktır. Eğer hamur çok kırılgan durumdaysa döküp saçmamaya dikkat etmelisiniz.
Torbanın ağzının kapandığından ve suya dayanıklı olduğundan emin olun. Kilitli buzdolabı poşeti bu iş için idealdir ama ağzını sıkıca bağladığınız sürece açılıp yeniden kapanabilir olmayan bir torba da kullanabilirsiniz.
Poşetin ağzını kapatın, sonra da suyla hamuru birlikte yoğurun. Fazla olmaması için birkaç damla suyla başlayın ve hamuru sıktıkça su eklemeye devam edin. Rengin akacağı ve poşetin vıcık vıcık olacağı kadar su eklemeyin. Yavaş ve sistematik biçimde çalışın. Hamur yumuşayana kadar yoğurmaya devam edin.
Kuru hamurun fazla suyu emmesine izin verin. Nemin buharlaşmaması için poşetin ağzının kapalı olduğundan emin olun. Sadece birkaç saat içinde hamur yumuşak, esnek ve yepyeni olacaktır! Tam olarak gereken zaman, hamurun ve suyun miktarına bağlı olacaktır.
Kaynak: WikiHow