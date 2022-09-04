Çocuğuyla yürüyen anneye kapkaç kamerada!

İstanbul'da, marketten alışveriş yaptıktan sonra çocuğuyla birlikte evine dönen yabancı uyruklu kadın kapkaç şoku yaşadı. Kadının çantasını alan iki çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu kadın, çocuğuyla birlikte evine doğru yürümeye başladı. Kadını takip eden iki çocuk, evine yaklaşan kadının elindeki çantasını kaparak kaçtı.
Hayatının şokunu yaşayan kadın ise, uzun süre peşlerinden koştuğu kapkaççıları yakalamadı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.
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