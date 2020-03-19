Birçok kez yanan fabrikada yine yangın

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuk bakım kuruluşlarındaki çocukların periyodik olarak 6 saate bir ateş, öksürük ve solunum taramalarının yapıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'a yönelik alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Huzurevlerinin yanı sıra çocuk bakım kuruluşlarında da koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Selçuk, bu kuruluşlarda atılacak adımların yerel makamlarla iş birliği içerisinde planlanarak acil eylem planı hazırlandığını belirtti.

Tüm çocukların önlemler kapsamında bilgilendirildiğini, kişisel hijyen ve özel eşya temizliği konusunda da eğitildiğini vurgulayan Selçuk, "Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin olup olmadığı açısından sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Çocukların özellikle güvende olduğu duygusunun desteklenmesi için belirli tedbirler alındığını, günlük rutin faaliyetlere devam edildiğini kaydeden Selçuk, risk düzeyleri dikkate alınarak çocukların bulundukları kuruluşlardan zorunlu haller dışında çıkmamalarının, ev dışı etkinliklere katılmamalarının istendiğini kaydetti.

Alınan tedbirlerle ilgili çocukların yanı sıra aile ve yakınlarının da bilgilendirildiğini aktaran Selçuk, ayrıca kuruluşlarda görev yapan personelin de düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapıldığını, risk görülen çalışanların hastanelere sevk edildiğini belirtti.

"14 kural kapsamında bilgilendirme yapıldı"

Çocuk bakım kuruluşlarının dezenfekte edildiğine işaret eden Bakan Selçuk, kullanım alanlarının temizlik ve hijyen durumlarının sık aralıklarla kontrolünün sağlandığını vurguladı.

Kuruluşlarda yeterli sayıda maske ve dezenfekte malzemesi bulunduğu bilgisini paylaşan Selçuk, aile yanında desteklenen çocuklara yönelik de ayrı yapıldığını aktardı.

Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Aile, Evlat Edinme ile Sosyal ve Ekonomik Destek Birimlerinde görev alan mesleki personelimiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlandırılan tüm çocuklarımızın sağlık takiplerini yapıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin korunması kapsamında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan koronavirüse karşı 14 kural kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ailelere, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgilendirme de yapıldı."