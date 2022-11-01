Çocuk desteği paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Paketi ödemelerine dahil edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 milyon aileye, 15 milyar TL bütçe sağlamayı hedefleyen çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. İşte, 2022 Çocuk desteği ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...