Çocuk desteği ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını belirtmişlerdi. Çocuk desteği başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın gündeminde ise çocuk destek parası ödeme tarihleri var. İşte çocuk destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...