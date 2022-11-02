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Çocuk desteği ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen çocuk desteği ödeme tarihleri başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında verilen çocuk desteğinin ne kadar olduğu sorgulanıyor. Çocuk destek parası ödemelerine ilişkin açıklama Bakan Derya Yanık'tan geldi. İşte çocuk destek parası ödeme takvimi hakkında detaylar...

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  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını belirtmişlerdi. Çocuk desteği başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın gündeminde ise çocuk destek parası ödeme tarihleri var. İşte çocuk destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

    ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, “ Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    Ancak destek ödemelerinin yapılacağı net tarih henüz duyurulmadı.
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

    ÇOCUK DESTEK PAKETİ YARDIMI NE KADAR?

    "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. 
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

    Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi. 
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

    ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    Çocuk destek bileşeni yardımı başvuruları e-Devlet veya Sosyal Yardışlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınacak.
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

     ÇOCUK YARDIMI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları; Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.
  • Çocuk desteği ödemesi yattı mı? 2022 Çocuk destek parası ne kadar, ödemeleri ne zaman verilecek?

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