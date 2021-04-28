İHA

Gaziantep, çalıştığı hastaneye gitmek için evinden çıkan Doktor Halil Korkmaz'a silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana ageldi. İHA'nın haberine göre, çalıştığı hastaneye gitmek için sabah evinden çıkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayağına isabet 3 kurşunun ameliyat ile çıkartıldığı öğrenilirken polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.