"Çocuk dostu" kitap listesine aileler katkıda bulunabiliyor

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş çocuklar için nitelikli kitaplıklar oluşturmak ve ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan Çocuk Dostu Eserler Listesi, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında gerçekleştirilmeye başlandı.

Bakanlık tarafından 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli olarak değerlendirilen 427 çocuk dostu kitaba, Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Çocuk dostu kitap listesinden, bugüne kadar 31 bin 467 kez faydalanıldı.

Anne ve babalar, 0-6 yaş grubundaki çocuklara uygun olduğunu düşündükleri kitap isimlerini, "cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr" e-posta adresine ileterek, Çocuk Dostu Eserler Listesine katkıda bulunabiliyor.

Değerlendirilen kitap listesine ve değerlendirme kriterlerine, "https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/" linkinden ulaşılabiliyor.

- Üniversitelerden alınan görüşler etkili

0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterlere göre belirleniyor.

Kitaplar evrensel ahlak kuralları ve milli, manevi değerler açısından inceleniyor, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından bir husus içerip içermediği, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı, Türkçe'nin doğru kullanımı ve dilbilgisi kurallarına uygunluğu da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

Listeye eklenen kitaplardan bazıları şöyle:

"Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Su Aygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım."

Öte yandan, çocuk alanında yürütülen hizmetler ile çok sayıda haber ve bilginin kamuoyu ile paylaşıldığı "www.ailevecalisma.gov.tr/chgm" internet sitesinin ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla iki kat arttı ve 655 bin 138 kez ziyaret edildi.