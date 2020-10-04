Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, koğuş tipi yurtları kapatarak 10-12 çocuğun kalabileceği Çocuk Evleri Sitesi modeline geçtiklerini hatırlattı.

Çocuk gelişiminde ihtiyaçların sürekli revize edilmesi gerektiğini belirten Selçuk, Çocuk Evleri Sitesi İhtiyaç Programı'nı güncellediklerini kaydetti.

Program ile çocuklara verilen hizmet standardının yükseltilmesini çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesini ve öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Selçuk, "Yeni inşa edilecek Çocuk Evleri Siteleri'nde uygulanacak ihtiyaç programı ile çocuklarımız aile ortamına en yakın şekilde tasarlanmış yeni çocuk evlerinde yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni Çocuk Evleri Siteleri'nde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel tasarlanmış çeşitli ortak yaşam alanları olacağına işaret eden Bakan Selçuk, "Çocuklara aile sıcaklığını hissettirmek üzere tasarlanan evler bir ailenin ihtiyaç duyabileceği bütün donanımları içinde barındırıyor. Çocuklarımız için hobi odaları, bilgisayar odaları, atölyeler ve çok amaçlı salonların olduğu sosyal aktivite binaları tasarladık. Müzik gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra spor faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın büyüme döneminde gelişimlerine destek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Binaların tasarımında engelli çocukların erişimini öncelikli olarak gözettiklerine dikkati çeken Bakan Selçuk, "Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Tesis binaları ve açık alanların tamamı engelli çocuklarımız için erişilebilir olarak tasarlandı. Engelli çocuklarımız için yapılacak düzenlemeler, onların psiko-sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Toplumla iç içe ve sosyal hayatın merkezinde olmasına özen gösteriyoruz"

Bakan Selçuk, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını da dikkate aldıklarını belirtti.

Tüm projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdiklerini ve sahil bölgeleri başta olmak üzere tesislerin tasarlanmasında güneş enerjisi kullanımını esas aldıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Merkezi ısınmadan yeni nesil kombi sistemlerine geçilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını planladık. Dış mekanları da çocuklarımıza yönelik yeniden düzenledik. Açık alan ve peyzaj düzenlemelerini çocuklarımızın yaş durumlarına ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde detaylı olarak tasarladık."

Arsa seçiminde Çocuk Evleri Siteleri'nin toplumla iç içe ve sosyal hayatın merkezinde olmasına özen gösterdiklerini belirten Selçuk, yeni mekanların tek katlı müstakil evler şeklinde inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, son yangın mevzuatına uygun tasarlanan tesislerde, yangına dayanıklı kablo sistemleri, gece görüşlü kamera sistemleri, acil aydınlatma ve jeneratör sistemleri, acil durumda müdahaleyi zorlaştırmayacak tasarımlar ve güvenlik kulübesinden tüm tesisin izlenebileceği sistemler oluşturduklarını kaydetti.

Yeni program ile kuruluşlar içerisinde doğrudan Koruyucu Aile Modeline hizmet verecek birimlerin de yer alacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın koruyucu aileleriyle kuruluş içinde görüşmelerini sağlamak için yeni mekanlar oluşturacağız. Tasarlanan cam odalarda çocuklarımız koruyucu aileleriyle eşleştirilirken daha rahat bir ortam oluşturulacak, görüşmeler de gözetmenler tarafından gözlemlenebilecek." değerlendirmesinde bulundu.