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        Haberler Sağlık Çocuk hasta sayısı 4 kat arttı

        Çocuk hasta sayısı 4 kat arttı

        Ankara Üniversitesi Çocuk Acil Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Tekin, 0-18 yaş çocuk hasta grubunda üst solunum yolu enfeksiyonları ve hava yolu ile bulaşan hastalıklara bağlı gelen hasta kapasitesinin son 3 haftada 3-4 kat arttığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:47
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        Çocuk hasta sayısı 4 kat arttı
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        Prof. Dr. Deniz Tekin, "Son 3 haftadır ciddi bir artış söz konusu. Normalde günlük hasta kapasitemizin yaklaşık 3-4 katı kadar daha yüksek sayıda hastayla karşı karşıyayız. Özellikle viral enfeksiyonlara bağlı; üst solunum yolu enfeksiyonları, yine hava yolu hastalıkları ve viral pnömoniler, zatürreler şuanda pik yapmış durumda. Bu viral enfeksiyonlar özellikle 'RSV' dediğimiz Respiratuar Sinsityal Virus, influenza gibi bir takım virüslere bağlı bu enfeksiyonları görüyoruz. Çocukların kreş ortamında olması, okullarda olması; havaların soğuk olması ve insanların kapalı ortamlarda birbirleriyle temas içinde olması bu enfeksiyonların daha da yayılmasına sebep oluyor. Burun akıntısı, öksürük, burun tıkanıklığı, hızlı soluk alıp verme en önemli şikayetler oluyor" dedi.

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        "BEBEKLERİN İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE AĞIR SEYREDEBİLİYOR"

        Prof. Dr. Tekin, özellikle bebeklerin ilk 6 aylık döneminde bu enfeksiyonların oldukça ağır seyredebileceği uyarısında bulunarak, "Bu hastalarda beslenme güçlüğü, emmede azalma özellikle burun tıkanıklığı gördüğümüz şikayetler. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka hastaneye gelerek bizler tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışındaki hasta gruplarında rutin, üst solunum yolu enfeksiyonları şeklinde seyredebiliyor. Genel olarak önerilerimiz bol sıvı alınması, ateş düşürücü verilmesi ve genel durumuna destek tedavi şekilleri olarak önerebiliriz. Günde ortalama 300-350 hasta sayısı bakarken, şu anda binleri bulmaya başladık 0-18 yaş grubunda. Viral enfeksiyonlar zaten ilk 6 ayda büyük ihtimalde hastaneye yatış gerektiriyor. Yoğun bakıma yatan hastalarımız var. Bazen akciğer enfeksiyonları dışında beyin iltihabı prezentasyonlar görebiliyoruz" diye konuştu.

        "DOLULUK ORANIMIZ DAHA FAZLA"

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de çocuk yoğun bakımlarda son 1 ayda belirginleşen RSV virüsüne bağlı olarak yatan hasta çocuk sayısının arttığını belirtti.

        Prof. Dr. Kendirli, "Hastanemiz yoğun bakımında şuan 20 yatak var ve 17 hastamız yatıyor. 3 yatağımız boş. Doluluk oranımız geçen aya göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Kış döneminde hastalıklar dalga dalga olabiliyor. Bazı dönemde grip dediğimiz influenza çok oluyor ve bununla ilgili yatış oluyor. Bazen RSV, bazen de rinovirüs yapıyor bunu. Şu an için durumun RSV ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19’dan sonra ilginç bir şekilde bu virüsler kışın da oluyor, bazen ilkbahar-sonbahar da oluyor" dedi.

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi ise kış mevsimine girildiğini ve bu dönemlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıklıkla gördüklerini belirtti. Prof. Dr. Çiftçi, "Önceki aya göre vakalarda belirgin bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Önceki kadar yoğun olmamakla birlikte Covid-19 vakalarını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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