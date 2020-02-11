Çocuk Operası'nda ikinci eser

Opera alanında bir ilk olan ve çocuklara sanat alanında yaratıcılıkları ile hayal güçlerini genişletebilecekleri daha fazla alan açma yönünde önemli bir platform sunan DenizBank Çocuk Operası, Papagenolar' dan sonra 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci eseri sahneleyecek. Caner Akın'ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk temsili gerçekleşecek olan esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik edecek. DenizBank'ın, kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak yönündeki misyonu çerçevesinde çocukları operayla tanıştırmak üzere hayata geçirdiği 'DenizBank Çocuk Operası'nın ikinci eseri sanatseverlerle buluşuyor. Rejisörlüğünü Caner Akın'ın, yönetimini besteci, şef Murat Cem Orhan'ın ve yapımını allaturca'nın üstlendiği eserde, çocuk korosunu şef Güneş Kaya çalıştırdı.

'Wolfie Harikalar Operasında', zamanı olmayan bir mekâna düşen Yönetmen'in opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alıyor. Operayı tanımaya çalışan Yönetmen'in, yardımcısı 'Suzi' ile birlikte yaptığı seçmeler sırasında, Mozart'ın küçüklüğü 'Wolfie' yi görmesi ile macera başlıyor. Yönetmen, 'Wolfie'den operayı öğretmesi için yardım isterken, 'Kedi Kız'ın oyunları ile başa çıkmaya çalışıyor. Juliet, Carmen, Mantua Dükü ve Escamillo gibi en tanınan opera karakterlerinin Harikalar Operasında karşılaşmasıyla birlikte eğlenceli ve karnaval havasında geçen bir hikâye seyircilerin beğenisine sunulacak.