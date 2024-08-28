Çocuk parkında kadına şiddet!

Bursa'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı.

DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.