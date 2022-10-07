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Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar - Mardin haberleri
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Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı! 2 kişi gözaltında

Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Parkta oyuncakların yandığı o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk da, park gelerek inceleme yaptı

Çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar - Mardin haberleri
Çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar
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DHA

Mardin'de kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar yakıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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