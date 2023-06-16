Çocuk psikolojisi uzmanlarının çocuklarıyla asla yapmadıkları 5 şey

Çocuklar, olumsuz duygular da dahil olmak üzere duygularının doğrulandığını hissetmeden büyürlerse, Dorsey "çocukların duygularına güvenmemesine, onların geçerli olduğunu bilmemesine ve nasıl hissettiğinizle ne yaptığınız arasında bir fark olduğunu bilmemesine ve fark etmemesine yol açabilir." diyor.

Örneğin, bu çocuklar kızgınlığın vurmak veya tekmelemek anlamına gelmediğini anlamakta zorlanabilirler, diye ekliyor.