Çocuk ve kırtasiye ürünlerine piyasa denetimi

AA

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tekstil, ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım, oyuncak, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa denetimlerini yoğunlaştırırken bu kapsamda 4 bin 491 firmaya ait 6 milyon 940 bin 768 ürünü inceledi, güvensiz bulunanlar nedeniyle 1 milyon 985 bin 355 lira ceza kesti.

AA muhabirinin, 15-21 Mart dönemini kapsayan Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım, oyuncak, deterjan gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

Bakanlık, tüm tüketici ürünlerinin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği gereklerini karşılaması ve yüzde 100 güvenli olması amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu hedefe ulaşmak için ürün güvenliği konusunda "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibiyle hareket ediliyor.

Özellikle hassas tüketici grubu olarak nitelendirilen bebek ve çocuk güvenliğinin sağlanması amacına yönelik "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği" ile piyasaya arzı yasaklanan, olduklarından farklı görünen çakmaklar, aynı tebliğle satışına düzenleme getirilen sıvı içinde büyüyen dekoratif ürünler, stor perde kordonları gibi doğrudan çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek ürün gruplarına yönelik denetimlere ağırlık verildi.

Bakanlık tarafından güvensizliği tespit edilen ve firmasına yaptırım uygulanan ürünlerin internet üzerinden satışa sunulup sunulmadığının kontrolüne yönelik de çalışma yürütüldü.

SEKTÖRLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Bakanlık, denetim faaliyetlerine ek olarak üretici, ithalatçı ve dağıtıcılara yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Sektörel bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ayakkabı ve çocuk bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Okul kıyafeti dernekleri ve tekstil birlikleri ürün güvenliği konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamında sıvı içinde büyüyen ürünlerin satışının okul kantinlerinde yasak olduğu ve gerekli tedbirlerin alınması konusu Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletildi. Her yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde gerçekleştirildiği gibi 2021 yılında da kırtasiye ve ofis malzemeleri, okul kıyafetleri, çocuk çantaları ve ayakkabılar gibi çocuklar tarafından kullanılan ürün gruplarında ülke çapında denetim yapıldı.

Bu kapsamda 2020'de 1242 firma denetlenirken, bu sayı 3,6 kat artarak geçen yıl 4 bin 491 oldu. Bakanlık, 2020'de 10 milyon 960 bin 278 (3 bin 255 parti) ürünü denetlerken 2021'de 4 bin 491 firmanın 6 milyon 940 bin 768 (4 bin 268 parti) ürününe yönelik denetim gerçekleştirdi.

Geçen yıl 64 firmanın 234 bin 208 ürünü güvensiz bulundu. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara 1 milyon 985 bin 355 lira idari para cezası, ayrıca güvensiz ürünlerin ilanı, toplatılması ve imhası cezaları uygulandı. Bir önceki yıl kesilen ceza tutarı ise 995 bin 33 lira olmuştu.

Öte yandan, tüketicilerin güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Eylül 2018'de devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi, kullanıma açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.