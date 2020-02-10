Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Prof. Bedri Gencer'in bugünkü dersinde öğrenciler sınıfı terk etti. Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Profesör Bedri Gencer tepki çekmişti.

YTÜ öğrencileri, pedofiliyi savunduğu açıklamalarla ülke gündemine oturan Bedri Gencer'i bu sabahki dersinde protesto etti.

Öğrencilerin tepkileri üzerine sözlerinin meşru olduğunu savunan Gencer, itiraz eden bir kadın öğrenciye "cırcır yapma" sözleriyle çıkıştı.Gencer, öğrencilerin topluca sınıfı terk etmesi üzerine "Sizin arkanızda kimler var biliyorum" diyerek tepki gösterdi.

NE DEMİŞTİ?

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan ve Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Profesör Bedri Gencer tepki çekmişti.

Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gencer daha sonra bu paylaşımını silmiş ve mesajının depremle ilgisi olmadığını ileri sürmüştü.

Gencer AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Twitter paylaşımının bilinçli olarak çarpıtıldığını iddia etmişti. Söz konusu mesajı deprem öncesinde yazdığını ileri süren Gencer, bir arkadaşının Elazığ depremiyle ilişkilendirilebileceği uyarısı üzerine mesajı sildiğini söyledi.

Pedofiliyi savunmaya ve kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesini hedef almaya devam eden Gencer "Mesajım, sık sık yaptığım gibi, dinen meşru yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının ahının tutacağı uyarısından ibaretti" sözlerini sarf etti.