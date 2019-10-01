Çocuk 4. son bölümü izlendi. Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk'un son yeni bölümünde, Hasan Akça'yı kaçırıyor. Emine ise son anda canını kurtarmayı başarıyor. Peki, Çukur 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde.

ÇOCUK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan’dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan’ın canını almaktır. Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça’nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça’nın Efe’nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule’nin Efe’den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça’yı bulmaktır.

Akça, gözünü karartıp Hasan’ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça’ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan’ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur. Asiye Efe’nin eve dönmesinden mutludur, Şule’ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça’nın yanı… Bu sefer Akça’yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça’yı bulup, Efe’yi elinden almak zorundadır.