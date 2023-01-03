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Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

BAV Group ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton Okulu tarafından yapılan bir araştırma, çocuk yetiştirmek için en iyi ülkeleri belirledi. Araştırmada 85 ülke, 73 farklı özellik üzerinden değerlendirildi ve 17 binden fazla kişinin görüşleri alındı. İşte, o ülkeler...

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  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    1. DANİMARKA

    GSYİH: 397 milyar dolar

    Nüfus: 5.86 milyon

    Kişi başına GSYİH: 64.651 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    2. NORVEÇ

    GSYİH: 482 milyar dolar

    Nüfus: 5.41 milyon

    Kişi başına GSYİH: 79.201 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    3. İSVEÇ

    GSYİH: 627 milyar dolar

    Nüfus:  10.4 milyon

    Kişi başına GSYİH: 59.324 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    4. FİNLANDİYA

    GSYİH: 299 milyar dolar

    Nüfus: 5.54 milyon

    Kişi başına GSYİH: 55.007 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    5. KANADA

    GSYİH: 1.99 trilyon dolar 

    Nüfus:  38.2 milyon

    Kişi başına GSYİH: 52.085 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    6. İSVİÇRE

    GSYİH: 813 milyar dolar

    Nüfus:  8.70 milyon

    Kişi başına GSYİH: 77.324 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    7. HOLLANDA

    GSYİH: 250 milyar dolar

    Nüfus:  5.12 milyon

    Kişi başına GSYİH: 46.420 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    8. YENİ ZELANDA 

    GSYİH: 250 milyar dolar

    Nüfus: 5.12 milyon

    Kişi başına GSYİH: 46.420 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    9. AVUSTRALYA

    GSYİH: 1.54 trilyon dolar

    Nüfus:  25.7 milyon

    Kişi başına GSYİH: 55.807 dolar
  • Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

    10. BELÇİKA

    GSYİH: 600 milyar dolar

    Nüfus:  11.6 milyon

    Kişi başına GSYİH: 58.931 dolar 
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