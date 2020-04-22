Çocuklar, 23 Nisan coşkusunu yaptıkları süslerle balkonlarına yansıttı

AA

Sınıf öğretmeni Fethiye Mehmetefendioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğretmenlerin etkinliklere evlerinden devam etmesi yönündeki tavsiyesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hayata geçirdi.

Mehmetefendioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için daha önceden plan yaptıklarını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle okullara ara verildiğini dile getirerek, "Bu ara fiziken ayrı kalmamıza sebep olsa da bayramımızı coşkuyla kutlamamıza engel olmamalıydı. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un tavsiyelerini eyleme dönüştürmenin en iyi zamanının 23 Nisan olduğunu düşündüm ve okullarımız yerine evlerimizi süslemeye karar verdik." dedi.

Bayramı balkonlardan kutlama fikrinin velileri ve öğrencileri tarafından heyecanla karşılandığını belirten Mehmetefendioğlu, "Önceden sürekli ev etkinliklerimiz oluyordu ama tüm çevremiz tarafından görülmesi, içinden geçtiğimiz bu zor süreç açısından çok önemliydi. Çünkü çocuklar evde zaman zaman sıkıldıklarını dile getiriyorlardı. Yaklaşık 1 hafta süren hummalı bir çalışma sonunda çocuklar 23 Nisan coşkusunu boyalarla, kalemlerle balkonlarına yansıttı." dedi.

Mehmetefendioğlu, çocukluğundan bu yana 23 Nisan'da heyecanlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük coşkularla kutlanması gerektiğine inananlardanım. Bu coşkuyu öğrencilerime aktarmak için geliştirdiğim fikri hayata geçirerek öğrencilerime katkıda bulunmak benim için de mutluluk kaynağı oldu. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce açılan Meclis'le beraber dünya çocuklarına armağan edilen bu günde geleceğimiz olan çocuklara bu tür faaliyetlerle farkındalık oluşturabiliyorsak ne mutlu bizlere."

- "Atatürk herkesin kalbinde yaşıyor"

Öğrencilerden Doruk Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirerek, "Üzerimdeki tişörtü el baskılarıyla süsledim. Atatürk ve çocuk yazıları yazdık, üzerinde bayraklar vardı. Balkonda böyle bir etkinlik yaptık. Eğer bu virüs olmasaydı dışarıda arkadaşlarımla kutlamayı isterdim." dedi.

Öğrencilerden Erdem Ayaz Çakır da etkinliğe hazırlanırken kartonları perdeye yapıştırdıklarını, fotoğrafları kesip şişirdikleri balonları balkonlarına astıklarını anlattı. Çakır, "Atatürk'ün beni çok sevdiğini düşünüyorum. Benim için 23 Nisan'ın anlamı Atatürk. Atatürk'ü çok seviyorum, Atatürk herkesin kalbinde yaşıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Sarp Bulut Timoçin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevdiğini ifade ederek, arkadaşlarını çok özlediğini ve okula gitmek istediğini söyledi.

Öğrencilerden Mehmet Ali Kaçar, etkinlik kapsamında boyayla "23 Nisan kutlu olsun" ve "Evde kal" yazılı afişler hazırladığını dile getirdi.

- "Evde de olsak kutluyoruz"

Öğrenci velisi Erkan Toraman da ilk kez böyle bir ortamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Bir anlamda bizim için iyi oldu, daha önceden eşim etkinliklere katılırdı, şimdi bu bayramı hep beraber kutlamış olduk. İleriki yıllarda, çocuklarımızla bu bayramı daha coşkulu ve heyecanlı kutlamak istiyoruz." dedi.

Gürkan Demirbaş ise eşi ve çocuğuyla afiş hazırladıklarını aktararak, "Bu etkinliği sokaklarda, elimizde bayraklarla kutlamak isterdik, ancak koronavirüs sebebiyle evlerdeyiz. Evde olmamız bir şeyi değiştirmiyor, bayram bizim bayramımız hep beraberiz bayraklar elimizde evde de olsak kutluyoruz." diye konuştu.