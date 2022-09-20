3 ay önce babasını kaybeden Zeyno Günenç, üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle belirtmişti:

"Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik...sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim... Cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı mezarlığı’na defnedilecektir."