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Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor!

ATV ekranlarının kültleşmiş dizilerinden olan Çocuklar Duymasın, karakterleri ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak dizinini dominant teyzesi Gönül, sosyal medyanın konuşulan kişilerinden biri oldu. Ünlü oyuncu yıllara meydan okuyor.

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  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    9 sezon boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde 'Dominant Teyze Gönül' karakterini canlandıran Zeyno Günenç, sosyal medyanın merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Son hali ile yıllara meydan okuduğunu gösteren ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    464 bölüm yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide Light Selami'nin eşi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç, birçok projede yer almış olsa da halen Dominant Teyze karakteri ile hatırlanıyor.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    2002'de başlayan Çocuklar Duymasın'ın ardından Avrupa Yakası, Çocuklar Ne Olacak, Doktorlar, Tatlı İntikam gibi dizilerde de yer alan Günenç, son hali ile görenleri şaşırtıyor.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    İşte Zeyno Günenç'in son hali...
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    Ünlü oyuncu 1996 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş ve 1998 yılında bu evliliği sonlandırmıştı. Günenç 2017 yılından beri Gilles Kanert ile birlikte.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    Zeyno Günenç, dizide oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis'in gerçek hayatında da sık sık yanında bulunuyor. 2018 yılında annesini ve anneannesini kaybeden Alp Eren Khamis'i Zeyno Günenç yalnız bırakmıyor.
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

    3 ay önce babasını kaybeden Zeyno Günenç, üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle belirtmişti:

    "Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik...sen harika bir baba oldun bize. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim... Cenazesi 27 haziran pazartesi Fatih camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Silivrikapı mezarlığı’na defnedilecektir."
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!
  • Çocuklar Duymasın'ın 'Dominant' teyzesi Gönül yıllara meydan okuyor! Zeyno Günenç'i görenler tanıyamıyor!

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