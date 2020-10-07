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Çocuklar için Balık Yağı

Çocuklar için Balık Yağı

Çocukların gelişim süreçlerinin ideal şekilde ilerlemesi ve bağışıklık sistemlerinin güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, düzenli olarak doğru besin öğelerini almaları şart. Bu besin öğelerinden bir tanesi de Omega-3 yağ asitleri. Omega 3 yağ asitleri, vücutta üretilmeyen ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz, insan sağlığı açısından önemi olan doymamış yağ asitlerine verilen isimdir. Yeterli miktarda Omega-3 sağlanamayan durumlarda genellikle omega-3 takviyesi olarak balık yağı gibi destekler tavsiye edilir.

Balık Yağının Faydaları

Ana yemeğin bir bölümünün balık olarak tüketilmesinin genel olarak sağlık üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir.* WHO (World Health Organization – Dünya Sağlık Örgütü),sağlıklı bir yaşam için her hafta 1 – 2 porsiyon balık yemeyi öneriyor. Bununla birlikte pek çok ülkede balık tüketimi yeterli düzeyde değildir.* Yaşam şekli olarak genellikle her hafta düzenli olarak balık yeme alışkanlık ve düzenine sahip olamadığımız için, balığın sağladığı ve vücudun ihtiyaç duyduğu Omega-3 yağ asitlerini de gerekli miktarda almamış olabiliyoruz. Bu noktada devreye giren balık yağı takviyeleri, vücudun Omega-3 ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak sağlıklı ve dengeli beslenme sürecine katkı sağlıyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA),2 ila 18 yaş arası sağlıklı çocuklara günde 250 mg DHA + EPA alımını öneriyor.

Bilinçli balık yağı kullananların, beklenen faydanın sağlanması açısından ihtiyaçlarına uygun balık yağı seçimini yaparken göz önünde bulundurmaları gereken bazı faktörler bulunuyor. Bunlardan biri de ‘’Oksidasyon’’. Balık yağları havadaki oksijenle temas edince, oksidasyon süreci başlıyor. Bu süreç sonunda balık yağlarında istenmeyen tat ve koku bozulmaları yaşanabiliyor.

Balık yağının üretim aşamasında belli bir miktarda başlayan oksidasyon süreci, kullanımı süresince de her açılıp hava ile temas ettiğinde devam edebiliyor. Bu da şunu gösteriyor ki balık yağının kullanım sırasında oksijenle temas etmemesi çok önemli. Çünkü, kullanılmaya başlandığı andan tamamen tüketilmesine kadar olan sürede stabilitesini koruması gerekiyor.

Omega 3 içerikli ürünleri Dünya Sağlık Örgütü, Beslenme Konseyi ve GOED standartlarına göre tarafsızca test eden bağımsız program IFOS; ürünleri saflık, stabilite, içerik ve ağır metal kriterleri olmak üzere 4 kategoride değerlendirmektedir. Bu kategorilerden stabilite, ürünün açılmadan önce stabil olup olmadığını, yani okside olup olmadığını gösterir ve TOTOX denilen ‘’toplam oksidasyon’’ değeri ile ifade edilir. IFOS tarafından bu değerin 19,5’un altında olması beklenir. Buna göre, toplam oksidasyon değeri çok düşük olan bir balık yağı daha uzun süreli, güvenli kullanım sağlayabilmektedir.

EasyFishoil Çocuk Balık Yağı

Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir. EasyFishoil Balık Yağı takviyesi, içerisindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Düzenli olarak analiz yapılan EasyFishoil çocuk balık yağının toplam oksidasyon değeri çok düşük seviyelerde seyretmektedir. Ayrıca, oksijen ve neme karşı bariyer oluşturan tek kullanımlık ambalajıyla açılana kadar da oksijenle temas etmez. İlk günkü etkisini korur, tadı ve kokusu bozulmayarak hijyenik ve taze kalır.

EasyFishoil, doğal limon ve doğal portakal aromalıdır. Patentli formülüyle Norveç’te üretilen EasyFishoil çiğnenebilir jel formları, ilave şeker, koruyucu, domuz yağı ve katkıları içermez. Beyan edilen faydalı etkinin sağlanabilmesi için; 4-10 yaş grubu çocukların çiğneyerek günde 1 jel form kullanmaları önerilir. Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir. EasyFishoil çocuk balık yağını çocuklarınız için ve yetişkin formunu kendiniz için güvenle kullanabilirsiniz.

* Yaşam Boyu Sağlıklı Ve Dengeli Beslenme İçin Balık Tüketiminin Önemi, Öksüz A., Alkan Ş.B., Taşkın H., Ayrancı M., Food and Health 2017 Cilt:4, Sayı: 1

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