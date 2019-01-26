Çocuklar için sanat festivali

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Türkiye’nin ilk Çocuk Sanat Festivali, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik, 4 gün sürecek festivalde binlerce çocuk; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.
Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar ise Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. Aynı zamanda enstrüman, tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi eğitimlere katılabilecekler. Sanatla tüm engelleri aşan çocuklar ise beden perküsyonu, atölyeler ve film gösterimleriyle unutulmaz bir dört gün yaşayacak. Tiyatro oyunları, sahne performansları, konser ve söyleşiler gibi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalde, aileler de katılabilecekleri atölye ve etkinliklerle çocukların hayallerine ortak olacak.
DOĞU'DAN 200 ÇOCUK FESTİVALE GELİYOR
Türkiye’nin ilk Çocuk Sanat Festivali’yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Doğu’dan 200 çocuğu da iki gün boyunca festivalde misafir edeceklerini açıkladı. Festival için gelen çocukların Beşiktaş’taki okullarda okuyan çocukların evine misafir olacağını belirten Tomru Dereköylü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu festivalle, farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz. Şehir hayatında kaçırılan değerlerin en iyi sanatla anlatıldığı gerçeğinden hareketle tema olarak tohumdan toprağa, hayvandan bitkiye doğa sevgisini sanatla bağdaştırdık. Bu sayede çocuklara unutamayacakları bir deneyim kazandırmak en büyük amacımız.”
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