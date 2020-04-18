Çocuklar için Tiyatro: Memo ve Tıfıl

Memo ve Tıfıl - Bölüm 6

Memo ve Tıfıl - Bölüm 5 - Bostanda Şenlik

Memo ve Tıfıl - Bölüm 4 - Kime okuttular?

Memo ve Tıfıl - Bölüm 3 - Bavulda Ne var?

Memo ve Tıfıl - Bölüm 2 - Çatıdaki Ses

Memo ve Tıfıl 1. bölüm

MEHMET ERBİL, 1979 Çukurova doğumlu, oyuncu, yazar, yönetmen, masal terapisti, maske ve kukla tasarımcısı ve oynatıcısı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim bölümü mezunu. Tiyatro serüveni 5 yaşında kartondan yaptığı Hacivat/ Karagöz kukla sahnesi ile tiyatro yaparak başladı. Kuklalara ve çocuk oyunlarına olan merakı ve sevgisi hiç bitmedi. Dünyanın en önemli işinin hayal kurmak olduğunu düşünen Erbil kurduğu tiyatronun adını “hayal kurucu” anlamına gelen “Hayalbaz” ismini verdi. Hayalbaz Tiyatro bir çok ulusal ve uluslararası proje ve atölye çalışmasına imza attı, bir çok kez 'çocuk oyunu dalında en iyi yapım' ve 'en iyi çocuk oyunu' ödüllerine layık görüldü. Tüm bildiklerini çocuklarla paylaşmak için anaokullarında öğretmenlik yaptı. 15 yıl boyunca 20 den fazla tiyatro oyunu yazıp sahneye koydu, bu oyunlar ona en iyi oyun ve en iyi oyun yazarı ödülleri getirdi. 'Çatıdaki Ses’ ve ardından 'Bana Bir Süper Kahraman Gerek' kitaplarını yazdı. Pek çok masal kaleme aldı, çizimlerini yaptı. 2009 yılından bu yana binlerce oyuncağı olan yazar ve şair Sunay Akın’ın kurucusu olduğu İstanbul Oyuncak Müzesi’nin tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Seveni çok. Kendisini instagramda @hayalbaztiyatro adresinden takip edebilirsiniz.