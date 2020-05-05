Çocuklar, karantinada camdan cama isim-şehir oyunu oynuyor - İSTANBUL

AA

Park ve sokaklarda her gün bir sürü oyunlar oynayan çocuklar, koranavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Çocuklar dört duvar arasında vakitlerini canları sıkılarak geçirirken arkadaşlarıyla beraber oynadığı oyunların özlemiyle tutuşuyor.Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yaşaşan 'ömer', 'aysima' ve 'zehra' isimli 3 çocuk, evden çıkamadıkları koronavirüs günlerinde beraber oyun oynamak için çare buldu.3 arkadaş, evlerinin camlarından isim-şehir oyunu oynayarak hem vakit geçiriyor hemde beraber oyun özlemlerini gideriyor.AA muhabirine açıklamada bulunan 9 yaşındaki Ömer Asaf Doğan, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.Arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok özlediğini belirten Doğan, "Hiç birimiz evden çıkamıyoruz. Onlarla oyun oynamayı çok özledim." dedi.Doğan, evde sürekli olduğu için canının sıkıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Evde çizgi film izleyip, oyunlar oynuyorum ama arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim. Arkadaşlarımı camdan görüyorum ve öyle konuşuyoruz. Beraber oyunlar oynayamıyoruz. Bizde beraber oyun oynamak için camdan cama isim-şehir oyununa başladık. Oyunla çok güzel zaman geçiriyoruz. Birbirimize yaklaşmadan oyunumuzu oynuyoruz. Çok heyecanlı oluyor."8 yaşındaki Aysima Gülsu ise isim-şehir oyununu kendisine arkadaşlarının öğrettiğini belirterek, "İlk başta zorlandım. Kalem ile kağıtı elime alıp oynamaya başladıkça oyunu öğrendim. Arkadaşlarımla oyun oynama fırsat camdanda olsa bulduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.12 yaşındaki Zehra Sude Doğan, evden çıkamadıkları dönemde sıkıldıklarını ifade etti.Sokağa çıkıp oyun oynamayı özlediğini vurgulayarak, "Sokağa çıkamasakta camdan oyun oynamaya başladık. Arkadaşlarımla isim-şehir oynayarak vakit geçiriyoruz. Yan yana olmasakta aynı oyunu oynamak çok güzel." dedi.