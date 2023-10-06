Çocuklar neden kale veya çadır kurmayı sever? Bir onlar için bir oyundan daha fazlası
Birçok çocuğun en sevdiği oyunlardan biri çadır veya kale kurmaktır. Bu çok basit bir aktivite gibi gözükse de uzmanlar aslında bu sayede çocukların sosyal beceriler edindiğini ve kendileri için bir güvenlik alanı yarattıklarını söylüyor.
Çocukların en sevdiği aktivitelerden biri de ev içinde çadır veya kale inşa etmektir. Neredeyse bütün çocuklar bunu yapar ve bu onlar için oldukça eğlenceli bir oyundur. Peki, çocuklar niye bunu yapmayı bu kadar çok seviyor?
"Duygusal Olarak Sağlıklı Çocuk" kitabının yazarı ve çocuk gelişim uzmanı Maureen Healy, çocukların iç dünyasına dair bir ışık tutuyor. Healy, çocukların da tıpkı yetişkinler gibi molaya ihtiyacı olduğunu ve bir çadırın onlara bu alanı tanıdığını ifade ediyor.
Bu tıpkı bir yetişkinin gün sonunda kendi evine veya yatak odasına gitmeyi arzulamasıyla aynı şey. Burada önemli olan dünyanın kalanından özel bir hayatınız olduğunu bilmek.
Ulusal Çocuk Sağlık Sistemi klinik psikoloğu Dr. Michael Mintz'e göre çocuklar bir kale inşa ederken diğer çocuklarla nasıl iletişim kuracağını da öğreniyor.
Çocuklar bir kale veya çadır inşa ederken yapının ayakta kalabileceğine dair plan yapmayı öğreniyor ve ardından kanepenin yastıkları veya battaniyeleri kaçınılmaz olarak devrilmeye başladığında sorunları çözme yeteneğini geliştiriyor.
Bu aynı zamanda çocukların diğer çocuklarla nasıl iletişime geçeceğine dair öğretici bir aktivitedir böylece bir gün yetişkin olduklarında, diğer insanlarla ilişkilerini nasıl yürüteceğine dair bir sosyal beceri edinirler.
Ek olarak, kaleler ve çadırlar çocuklara stresi azaltmanın bir yolunu sağlayabilir ve çocukların yaşadığı büyük dünyada o kadar da kolay elde edilemeyen güvenlik duygusu sağlayabilir.
Dr. Mintz löyle diyor: Bazı çocuklar, duygunun hissedildiği dar bir alanda olmaktan heyecan duyuyor. Kontrol altına almak onlara bir güvenlik veya emniyet duygusu sağlayabilir.
Ayrıca, kale inşa etmek, küçük çocuklara rol yapma ve hayali oyun biçimleriyle meşgul olma fırsatını sağlar. Bir şeyler inşa etmek, çocukların kendi sorumlu oldukları bir dünyada istedikleri gibi oyun oynamasına olanak sağlar.
Kaynak: Romper